Ассоциация семей защитников "Азовстали" подала апелляцию на блокировку страницы в Instagram

Ассоциация семей защитников "Азовстали" подала апелляцию на блокировку страницы в Инстаграмме и обратилась в Министерство цифровой трансформации по ситуации.
Об этом сообщил министр Михаил Федоров в собственном телеграмм-канале.
По словам чиновника, команда министерства направила компании "Мета" - владелице Инстаграм - письмо с запросом разблокировать страницу Ассоциации, страницу главы Ассоциации семей защитников "Азовстали" и еще 5 других страниц, связанных с деятельностью полка "Азов". Сейчас все они заблокированы.
Об этом сообщил министр Михаил Федоров в собственном телеграмм-канале.
По словам чиновника, команда министерства направила компании "Мета" - владелице Инстаграм - письмо с запросом разблокировать страницу Ассоциации, страницу главы Ассоциации семей защитников "Азовстали" и еще 5 других страниц, связанных с деятельностью полка "Азов". Сейчас все они заблокированы.
9 августа стало известно о том, что Инстаграм прекратил доступ к странице Ассоциации семей защитников "Азовстали", где родные военных, защищавших Мариуполь от россиян, сообщали обо всем, что происходит с ними после того, как они попали в плен в мае 2022 года. .
Ассоциацию семей защитников "Азовстали" создали 1 июня для осуществления представительного, консультативного, гуманитарного, совещательного, надзорно-контрольного, организационного, информационного и другого сопровождения процесса освобождения защитников Мариуполя.
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