Ассоциация семей защитников "Азовстали" подала апелляцию на блокировку страницы в Instagram

11:54 10 августа Киев, Украина

Ассоциация семей защитников "Азовстали" подала апелляцию на блокировку страницы в Инстаграмме и обратилась в Министерство цифровой трансформации по ситуации.



Об этом сообщил министр Михаил Федоров в собственном телеграмм-канале.



По словам чиновника, команда министерства направила компании "Мета" - владелице Инстаграм - письмо с запросом разблокировать страницу Ассоциации, страницу главы Ассоциации семей защитников "Азовстали" и еще 5 других страниц, связанных с деятельностью полка "Азов". Сейчас все они заблокированы.

“Страницы украинских защитников не должны блокироваться, – отметил Михаил Федоров. - Ждем оперативную реакцию команды "Цель". Надеемся, скоро компании удастся комплексно изменить подходы к модерации контента и решить проблему массовых блокировок украинских пользователей. Мир должен знать правду о войне в Украине", – написал Федоров.

9 августа стало известно о том, что Инстаграм прекратил доступ к странице Ассоциации семей защитников "Азовстали", где родные военных, защищавших Мариуполь от россиян, сообщали обо всем, что происходит с ними после того, как они попали в плен в мае 2022 года. .



Ассоциацию семей защитников "Азовстали" создали 1 июня для осуществления представительного, консультативного, гуманитарного, совещательного, надзорно-контрольного, организационного, информационного и другого сопровождения процесса освобождения защитников Мариуполя.