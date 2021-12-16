Арт-поезд ШахрайГудбай в киевском метро

19:05 12 Август Киев, Украина

До конца августа, по синей ветке киевского метро будет курсировать арт-поезд "ШахрайГудбай", в нем размещены плакаты с рекомендациями, как обезопасить платежи.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"Киевский метрополитен присоединился к всеукраинской информационной кампании по противодействию платежному мошенничеству Национального банка Украины. Арт-поезд с правилами безопасности безналичных и онлайн-платежей курсирует синей линией подземки", - говорится в сообщении.

Поезд #ШахрайГудбай напоминает никому не сообщать пин-код своей карты, не поддаваться на эмоции и не отправлять средства незнакомцам и тому подобное. Важные советы, размещенные на информационных материалах, будут курсировать в метро до конца августа.

Также указано, что, по информации НБУ, в прошлом году произошло почти 72 тысячи случаев незаконных действий с платежными карточками. 58% из них - в интернете. Появились и новые сценарии, когда пользователям под видом представителей госорганов обещают денежную помощь из-за карантина и таким образом выманивают данные платежных карт.

В подземке же, как в месте массовой перевозки людей, специалисты советуют не оставлять платежные карточки или мобильные телефоны в задних карманах. Также важно не демонстрировать экран устройства незнакомцам, особенно при осуществлении финансовых операций.