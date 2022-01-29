Артиллерийские учения ВСУ вблизи оккупированного Крыма

Как известно, российские войска на границе с Украиной продолжают проводить демонстративные военные учения. Только недавно закончились учения Западного военного округа, а уже начались в Южном ВО.

Украинская армия также продолжает укреплять свою боевую мощь и готовность. На днях на Херсонщине, не далеко от оккупированного Россией Крыма, прошли очередные учения ВСУ по отработке тактических навыков артиллерийскими подразделениями гаубиц Мста-Б.

Согласно легенды наш БПЛА-разведчик зафиксировал на расстоянии 20 км движение солдат и бронетехники условного противника в сторону позиций наших войск. Боевым расчетам гаубиц Мста-Б поручено уничтожить вражеские вооруженные силы.

Как рассказал командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, артиллеристы отрабатывали навыки по расчету координат целей, в чем им большую помощь оказывали операторы БПЛА.

Действиями артиллерийских расчетов во время выполнения боевой задачи грамотно руководили командиры взводов.

Генерал Наев отметил, что не только на учениях наши разведчики проявляют такую бдительность. Все подразделения группировки войск Юг проявляют высокое качество подготовки.

Напомним, что неделю назад здесь же прошли учения по отработке защиты морского побережья с использованием РСЗО Град.