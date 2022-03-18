Арнольд Шварценеггер обратился к россиянам

16:27 17 марта Киев, Украина

Голливудский актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер записал видеообращение к жителям России, посвященное войне вУкраине. Видео под названием «A message to the Russian people» («Послание российскому народу») появилось днем 17 марта в соцсетях актера.

"Железный" Арни опубликовал 9-минутный ролик, в котором обратился к россиянам, взывая к их благоразумию и рассказывая о российской войне против Украины. В видео также есть непростые кадры разрушенных городов и жертв этой безумной войны. Арнольд Шварценеггер прямо сказал, что войну в Украине начали власти из Кремля.