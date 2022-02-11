Армия США нуждается в украинских грузовиках: заключен контракт на 3 года

Кременчугская компания АвтоКрАЗ подписала контракт с американской компанией US21 Inc сроком на три года о поставках большегрузной автомобильной техники КрАЗ и запасных частей для армии США.
Об этом сообщает пресс-служба Кременчугского автозавода.
Как уточняется, автопарк составит техника с колесной формулой 4×4, включая бортовые и безбортовые автомобили, а также автоцистерны для транспортировки воды и топлива.
Заказчиком выступила компания US21 Inc. (Фэрфакс, штат Вирджиния), которая регулярно осуществляет поставки для правительства, Министерства обороны и других государственных учреждений США.
Об этом сообщает пресс-служба Кременчугского автозавода.
Как уточняется, автопарк составит техника с колесной формулой 4×4, включая бортовые и безбортовые автомобили, а также автоцистерны для транспортировки воды и топлива.
Заказчиком выступила компания US21 Inc. (Фэрфакс, штат Вирджиния), которая регулярно осуществляет поставки для правительства, Министерства обороны и других государственных учреждений США.
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