Армия США нуждается в украинских грузовиках: заключен контракт на 3 года

07:39 20 Май Киев, Украина

Кременчугская компания АвтоКрАЗ подписала контракт с американской компанией US21 Inc сроком на три года о поставках большегрузной автомобильной техники КрАЗ и запасных частей для армии США.



Об этом сообщает пресс-служба Кременчугского автозавода.



Как уточняется, автопарк составит техника с колесной формулой 4×4, включая бортовые и безбортовые автомобили, а также автоцистерны для транспортировки воды и топлива.



Заказчиком выступила компания US21 Inc. (Фэрфакс, штат Вирджиния), которая регулярно осуществляет поставки для правительства, Министерства обороны и других государственных учреждений США.