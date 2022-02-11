Армия США нуждается в украинских грузовиках: заключен контракт на 3 года

07:39 20 Май Киев, Украина

Кременчугская компания АвтоКрАЗ подписала контракт с американской компанией US21 Inc сроком на три года о поставках большегрузной автомобильной техники КрАЗ и запасных частей для армии США.

Об этом сообщает пресс-служба Кременчугского автозавода.

Как уточняется, автопарк составит техника с колесной формулой 4×4, включая бортовые и безбортовые автомобили, а также автоцистерны для транспортировки воды и топлива.

Заказчиком выступила компания US21 Inc. (Фэрфакс, штат Вирджиния), которая регулярно осуществляет поставки для правительства, Министерства обороны и других государственных учреждений США.
«Этот престижный контракт служит очередным доказательством того, что компания АвтоКрАЗ является ведущим мировым производителем большегрузной автомобильной техники и надежным партнером… Мы чрезвычайно гордимся тем, что нашей продукцией мы смогли внести вклад в развитие программы Армии США по поддержке международной безопасности», — заявили в украинской компании.