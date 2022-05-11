Археологи раскопали на Тернопольщине уникальный меч

12:02 10 августа Киев, Украина

На Тернопольщине найден уникальный мечь времен Гетмана Сагайдачного.

Об этом говорится на странице Ukraine Arms and Armour Collection Gredunov Evgeniy в Facebook.



"Эсток эпохи прекрасной Боны Сфорцы Миланской из под Кременца. Вероятно североитальянской работы", - указано в сообщении.



Она родилась 2 февраля 1494 и умерла 19 ноября 1557 года. Королева Бона была великой Княгиней литовской, русской и Жемайтийской. А также была супругой короля Сигизмунда I Старого.



На территории Королевства Польского и Великого княжества Литовского и Русского владела замками. В Кременце она заложила госпиталь.



Меч был найден в июне текущего года. Его планируют показать на выставке, посвященной казачеству времени Гетмана Сагайдачного и 400-летию битвы под Хотином.



"Фигура самой Боны заслуживает отдельного рассказа. И это не про оружие. Так что наслаждайтесь этим редким артефактом", - добавили археологи.