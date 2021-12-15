Археологи обнаружили уникальные артефакты в Запорожской области

15:23 15 Июль Киев, Украина

Археологи работали на территории культового памятника Мамай-Гора около двух недель, за это время им удалось исследовать девять комплексов и обнаружить ряд новых захоронений и артефактов.

В частности, они нашли 7 скифских ям (IV в. До н. Э.), в которых находились:

горшок с редким декором. Он украшен буккелямы (шишечками), из которых на сосуде сохранилось два. Горшок был поврежден еще в древности, шейка и венчик отсутствуют, поэтому, к сожалению, не можем восстановить его высоту;

фрагменты жаровни (сковороды)

фрагменты венчика большой корчаги, орнаментированной пальцевыми защепив;

курант (растиральники);

кости крупного и мелкого рогатого скота, обломок челюсти хищного животного.

Мамай-Гора – уникальный археологический памятник в Запорожской области, который разрушается Каховским водохранилищем. На ее территории находятся погребальные комплексы, хранящие историю восьми тысячелетий: от неолита до позднего Средневековья.



Археологи раскопали только четверть территории и нашли почти 1000 культовых комплексов, которые многое рассказали о древних народах и их культурах.