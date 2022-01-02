Археологи обнаружили сребреники Киевской Руси

18:05 28 Август Киев, Украина

Сенсационная находка в Житомирской области, археологи обнаружили монеты национального значения, времен Киевской Руси.

Более 100 лет историки не знали подобных находок! На серебряных монетах, датируемых 1000-1019 гг. изображен Киевский князь, а на обратной стороне княжеский знак - трезубец у Владимира и двузубец у Святополка.

Об этом сообщил научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Александр Алферов на своей странице в Facebook в пятницу, 28 августа.

"Сенсационная находка! Сейчас в Городнице началась передача клада серебряников Владимира Святого и Святополка Ярополковича. Итого 32 монеты - первые монеты Руси-Украины. Это сокровище национального значения!" - заявил Алферов.

Он также добавил, что монеты были найдены при бытовых обстоятельствах. в скором времени сокровище передадут в музей.