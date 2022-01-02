Археологи обнаружили сребреники Киевской Руси

Сенсационная находка в Житомирской области, археологи обнаружили монеты национального значения, времен Киевской Руси.
Более 100 лет историки не знали подобных находок! На серебряных монетах, датируемых 1000-1019 гг. изображен Киевский князь, а на обратной стороне княжеский знак - трезубец у Владимира и двузубец у Святополка.
Об этом сообщил научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Александр Алферов на своей странице в Facebook в пятницу, 28 августа.
Он также добавил, что монеты были найдены при бытовых обстоятельствах. в скором времени сокровище передадут в музей.
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