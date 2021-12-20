Археологи нашли гробницу и саркофаг неизвестной принцессы Египта

19:54 14 Декабрь Киев, Украина

Еще очень много тайн скрывает земля, вернее пески Египта. Очередное ранее не известное захоронение было обнаружено недавно в Дахшуре недалеко от Каира. Исследуя некрополь египетских фараонов Древнего и Среднего царств, археологи неожиданно наткнулись на древнюю гробницу принцессы Египта.

На сохранившейся крышке древнего саркофага отчетливо видно вырезанное очертание человеческого лица, украшенного париком богини Хатхор. Такой парик носили женщины во времена Среднего царства, следовательно саркофаг может принадлежать женщине из царской семьи. К такому выводу пришли ученые.

Дальнейший анализ показал, что гробница находится в такой пирамиде, которые возводились только для фараонов, дочерей фараонов, принцесс, обычно хоронили в более простых гробницах.

И все же, то, что погребение принадлежит принцессе, подтверждает надпись на сундуке, который был обнаружен в этом захоронении. На нем написано: Дочь короля. Надеемся, что в ближайшее время ученым удастся установить личность таинственной принцессы Египта.