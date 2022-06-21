Арестович заявил, что ЛГБТ – люди с отклонениями. У KyivPride требуют его отставки

14:58 21 июня Киев, Украина

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что относится к представителям ЛГБТ как к «людям с девиацией» или с «отклонениями» от норм поведения.

«Я в этом смысле консерватор , – сказал Арестович. – Другое дело, что я точно против их преследования. Я считаю, что в каждом нужно прежде всего видеть человека. [...] Поэтому к ЛГБТ я отношусь нормально, а вот к пропаганде ЛГБТ – жестко . Потому что это пропаганда девиации, отклонение от нормы, имеющее конкретные негативные последствия для общества. Я решительный противник. К представителям ЛГБТ я отношусь с сочувствием» .

В KyivPride отвечают: «Это мы к вам относимся с сочувствием, потому что быть гомофобным «русским миром» в Украине – вот это и есть девиация и отклонение от нормы. Мы против псевдонаучной пропаганды Арестовича».



Сообщество ЛГБТ призвало Владимира Зеленского и Офис Президента уволить Алексея Арестовича с должности советника главы ОП. Активисты считают, что подобная риторика недопустима, если Украина хочет быть в ЕС.



