Арестович заявил, что ЛГБТ – люди с отклонениями. У KyivPride требуют его отставки

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что относится к представителям ЛГБТ как к «людям с девиацией» или с «отклонениями» от норм поведения.
В KyivPride отвечают: «Это мы к вам относимся с сочувствием, потому что быть гомофобным «русским миром» в Украине – вот это и есть девиация и отклонение от нормы. Мы против псевдонаучной пропаганды Арестовича».
Сообщество ЛГБТ призвало Владимира Зеленского и Офис Президента уволить Алексея Арестовича с должности советника главы ОП. Активисты считают, что подобная риторика недопустима, если Украина хочет быть в ЕС.
Сообщество ЛГБТ призвало Владимира Зеленского и Офис Президента уволить Алексея Арестовича с должности советника главы ОП. Активисты считают, что подобная риторика недопустима, если Украина хочет быть в ЕС.
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