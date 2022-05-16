Арестович предложил законодательно разграничить понятия "российский" и "русский"

08:14 12 августа Киев, Украина

В вечернем телеэфире канала Украина 24 спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович высказал свое отношение к русскому и украинскому языкам. По его мнению, необходимо на законодательном уровне в Украине разграничить понятия "российский" и "русский".

"Я считаю, что мы должны различить на законодательном уровне понятия "российский" и "русский", сказать, что "русская культура", "русский язык" кодифицирован в Украине. Кстати, он возник в Украине, это наш исторический язык - так же, как и украинский", - заявил Арестович.

При этом спикер признал, что он выступает против новых норм языкового закона, и раскритиковал призыв уполномоченного по защите государственного языка в Украине Тараса Креминя уехать из страны всем недовольным украинским языком.

"Я думаю, что он это сказал в эмоциональном запале. Все-таки не он решает, куда едут граждане Украины, кому собирать вещи. Это одна из наших самых больших ошибок, что мы до сих пор не прекратили культурные войны в Украине. Моя политика проста: украинскому языку поддержку, остальным - свободу свободного общения, свободного использования. Кстати, это гарантировано Конституцией", - отметил Арестович.

Напомним, в марте этого года Алексей Арестович попал в скандал, когда в соцсети матом ответил на просьбу писать на украинском. По его словам, "это был достойный ответ человеку на том языке, который он понимает".