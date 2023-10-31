Apple и ПриватБанк: революционный сервис Tap to Pay

Apple и Приватбанк объединились, чтобы представить сервис Tap to Pay для украинского бизнеса. Украина теперь стала третьей страной в Европе и седьмой в мире, где бизнесы могут принимать платежи, используя только iPhone, без необходимости в POS-терминалах.
Этот инновационный сервис Tap to Pay в Украине был реализован при сотрудничестве Приватбанка, Apple и с поддержкой VISA. Запуск сервиса состоялся 31 октября, а приложение для него доступно для скачивания по соответствующей ссылке.
Евгений Заиграев, член правления ПриватБанка по вопросам малого и среднего бизнеса, подчеркнул важность этой новой технологии для Украины. Она упростит доступ к банковским услугам, снизит затраты бизнеса и способствует развитию безналичной экономики.
Заиграев также рассказал, что Приватбанк обратился к Apple год назад для внедрения этой инновационной технологии приема бесконтактных платежей в Украине. Результатом стала Украина, добавленная в глобальный план развертывания сервиса по всему миру.
Этот инновационный сервис Tap to Pay в Украине был реализован при сотрудничестве Приватбанка, Apple и с поддержкой VISA. Запуск сервиса состоялся 31 октября, а приложение для него доступно для скачивания по соответствующей ссылке.
Евгений Заиграев, член правления ПриватБанка по вопросам малого и среднего бизнеса, подчеркнул важность этой новой технологии для Украины. Она упростит доступ к банковским услугам, снизит затраты бизнеса и способствует развитию безналичной экономики.
Заиграев также рассказал, что Приватбанк обратился к Apple год назад для внедрения этой инновационной технологии приема бесконтактных платежей в Украине. Результатом стала Украина, добавленная в глобальный план развертывания сервиса по всему миру.
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