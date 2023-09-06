Апелляцию по делу Коломойского перенесли. В чем причина

12:37 06 сентября Киев, Украина





Об этом сообщает корреспондентка Общественного.



Отмечается также, что суд первой инстанции только 7 сентября объявит полный текст решения. Кроме того, сам Коломойский сегодня не был доставлен на заседание. На вопрос адвоката Александра Лысака прокурор сказал, что не знает причины. Апелляцию по делу бизнесмена Игоря Коломойского перенесли на 25 сентября. Причиной назвали, что материалы дела не поступили в суд Об этом сообщает корреспондентка Общественного.Отмечается также, что суд первой инстанции только 7 сентября объявит полный текст решения. Кроме того, сам Коломойский сегодня не был доставлен на заседание. На вопрос адвоката Александра Лысака прокурор сказал, что не знает причины.

"Технические все вопросы были мной вчера согласованы, что он (Коломойский — ред.) желает лично участвовать. Вы сегодня от прокурора услышали, что ему вообще неизвестно, почему его не доставили. Странное дело, что прокурор осуществляет процессуальное руководство, и неизвестно, почему человек не доставлен в суд", - отметил адвокат.

Лисак также заявил журналистам, что, несмотря на то, что следующее заседание состоится через несколько недель, Коломойский вносить залог не планирует.



В то же время сторона защиты будет просить о полной отмене меры пресечения.