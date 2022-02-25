АО "Укрзалізниця" отменило ряд пригородных рейсов на востоке страны

АО "Укрзалізниця" отменяет ряд пригородных поездов по всей стране.
С сегодняшнего дня отменены пригородные поезда Киевского региона, курсирующие из Киева в направлении Тарасовки, Фастова, Зернового, Ворожбы, Конотопа, Шостки, Василькова, Коростени, Тетерива, Малина и между этими пунктами. Электропоезда, курсирующие обычно в Бучу из Святошино и Борщаговки, продолжат ходить, но теперь будут курсировать только в Ирпень.
В Одесском регионе отменены поезда, курсировавшие по маршруту Николаев – Херсон, Херсон – Вадим и Христиновка – Умань. В центральном регионе отменены поезда Запорожье – Новоалексеевка и Мелитополь – Запорожье. Во Львовском регионе отменяются электропоезда сообщением Львов – Лавочное – Чоп с 25 февраля и обратно с 26 февраля. Также отменены электропоезда сообщением Харьков – Казачья Лопань, Мерчик – Тростянец-Смородино и Тростянец-Смородино – Люботин.
Отменен ряд пригородных рейсов на востоке страны: поезда по маршрутам Харьков – Бахмут, Харьков – Лозовая – Краматорск и Харьков – Славянск, не будут курсировать к дальнейшим указаниям. Поезда Мариуполь - Южнодонбасская будут курсировать только в Волноваху, поезда из Лимана, Изюма и Святогорска будут курсировать только в Фенольную вместо станции Скотувата. Поезда Лантратовка – Кондрашовская-Нова ограничиваются по станции Новый Айдар.
/>Укрзализныця делает все возможное, чтобы продолжать курсирование электропоездов в тех регионах, где это позволяет ситуация. Пассажиров просим сохранять спокойствие, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, быть готовыми к возможным проверкам вещей и внимательно слушать объявления на вокзалах и станциях.
С сегодняшнего дня отменены пригородные поезда Киевского региона, курсирующие из Киева в направлении Тарасовки, Фастова, Зернового, Ворожбы, Конотопа, Шостки, Василькова, Коростени, Тетерива, Малина и между этими пунктами. Электропоезда, курсирующие обычно в Бучу из Святошино и Борщаговки, продолжат ходить, но теперь будут курсировать только в Ирпень.
В Одесском регионе отменены поезда, курсировавшие по маршруту Николаев – Херсон, Херсон – Вадим и Христиновка – Умань. В центральном регионе отменены поезда Запорожье – Новоалексеевка и Мелитополь – Запорожье. Во Львовском регионе отменяются электропоезда сообщением Львов – Лавочное – Чоп с 25 февраля и обратно с 26 февраля. Также отменены электропоезда сообщением Харьков – Казачья Лопань, Мерчик – Тростянец-Смородино и Тростянец-Смородино – Люботин.
Отменен ряд пригородных рейсов на востоке страны: поезда по маршрутам Харьков – Бахмут, Харьков – Лозовая – Краматорск и Харьков – Славянск, не будут курсировать к дальнейшим указаниям. Поезда Мариуполь - Южнодонбасская будут курсировать только в Волноваху, поезда из Лимана, Изюма и Святогорска будут курсировать только в Фенольную вместо станции Скотувата. Поезда Лантратовка – Кондрашовская-Нова ограничиваются по станции Новый Айдар.
/>Укрзализныця делает все возможное, чтобы продолжать курсирование электропоездов в тех регионах, где это позволяет ситуация. Пассажиров просим сохранять спокойствие, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, быть готовыми к возможным проверкам вещей и внимательно слушать объявления на вокзалах и станциях.
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