АО "Укрзализныця" проводит плановые ремонтные работы: есть изменения в графике движения поездов

20:50 23 Ноябрь Киев, Украина

Акционерное общество "Укрзализныця" вносит изменения в график поездов харьковского направления. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АО "Укрзализныця".

В декабре "Укрзализныця" вносит изменения в график поездов харьковского направления, по причине проведения ремонтных работ на железнодорожной линии.

Для выполнения плановых ремонтных работ на станции Люботин на период с 15 по 20 декабря "Укрзализныця" временно вносит изменения в расписание поездов в харьковском направлении.

Как сказано в сообщении, 16 поездов, которые идут через Харьков, изменят время отправления и задержку в пути до 30 минут.

"Все изменения, касающиеся временного расписания поездов харьковского направления, отобразятся в системе продаж, а также в билетах начиная с 24 ноября", — комментируют в "Укрзализныце".

"Изменения касаются исключительно рейсов в период с 15 по 20 декабря, на которые продажа билетов была временно недоступна. Ограничение было связано с доработкой графика на декабрь месяц", — подытожили в компании.

С более детальной информацией можно ознакомиться на сайте АО "Укрзализныця".