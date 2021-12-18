АО "Укрзализныця" проводит плановые ремонтные работы: есть изменения в графике движения поездов

Акционерное общество "Укрзализныця" вносит изменения в график поездов харьковского направления. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АО "Укрзализныця".
В декабре "Укрзализныця" вносит изменения в график поездов харьковского направления, по причине проведения ремонтных работ на железнодорожной линии.
Для выполнения плановых ремонтных работ на станции Люботин на период с 15 по 20 декабря "Укрзализныця" временно вносит изменения в расписание поездов в харьковском направлении.
Как сказано в сообщении, 16 поездов, которые идут через Харьков, изменят время отправления и задержку в пути до 30 минут.
"Все изменения, касающиеся временного расписания поездов харьковского направления, отобразятся в системе продаж, а также в билетах начиная с 24 ноября", — комментируют в "Укрзализныце".
"Изменения касаются исключительно рейсов в период с 15 по 20 декабря, на которые продажа билетов была временно недоступна. Ограничение было связано с доработкой графика на декабрь месяц", — подытожили в компании.
С более детальной информацией можно ознакомиться на сайте АО "Укрзализныця".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии