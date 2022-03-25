Антициклон Afra вытеснил осадки: в Украине ожидается преимущественно сухая погода

06:26 29 июня Киев, Украина

Жители Карпат и Прикарпатья, а также северо-восточных регионов страны могут стать свидетелями дождей и гроз. На остальной территории Украины осадков не предвидится, воздух прогреется до +32 °С.



Центральный регион Украины



В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +26...+29 °С.



В Черкасской и Кировоградской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +26...+29 °С.



В Полтавской и Днепропетровской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +26...+29 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской и Ивано-Франковской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +25...+28 °С.



В Волынской, Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +26...+29 °С.



В Черновицкой области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +25...+28 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +29...+32 °С.



Северный регион Украины



В Киевской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +25...+28 °С.



В Житомирской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +26...+29 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской, Луганской и Донецкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +26...+29 °С.



Южный регион Украины



В Одесской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +28...+31 °С.



В Николаевской и Херсонской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +27...+30 °С.



В Запорожской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +27...+30 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +27...+30 °С.



В Киеве переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +23...+26 °С.



Солнце взойдет в 4:49, а зайдет в 21:13. Долгота дня составит 16 ч 24 мин.