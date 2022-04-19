Антарктическая станция "Академик Вернадский" объявила набор в 27-ю экспедицию

Украинская антарктическиая станция "Академик Вернадский" объявила о старте конкурса в 27-ю украинскую антарктическую экспедицию.
Об этом сообщила пресс-служба центра в Facebook 19 июля.
Анкеты будут принимать до 3 сентября.
Для зимовки на станции ищут ученых по направлениям: науки о жизни, науки о Земле и физические науки, а также команду жизнеобеспечения – повара, врача, дизелиста-электрика, системного механика, системного администратора.
"К кандидатам есть как общие требования, так и специфические по должности. Например, каждый будущий полярник или полярница должны иметь хорошее состояние здоровья, быть коммуникабельными и неконфликтными, знать иностранный язык, уметь работать с компьютером и тому подобное", – говорится в сообщении.
Конкурс будут проводить в несколько этапов. После этого кандидаты должны будут пройти медосмотр, затем их ожидают командные сборы, тренинги и обучение.
"Ждем ваших заявок! Антарктида становится ближе!" – добавили в центре.
"К кандидатам есть как общие требования, так и специфические по должности. Например, каждый будущий полярник или полярница должны иметь хорошее состояние здоровья, быть коммуникабельными и неконфликтными, знать иностранный язык, уметь работать с компьютером и тому подобное", – говорится в сообщении.
Конкурс будут проводить в несколько этапов. После этого кандидаты должны будут пройти медосмотр, затем их ожидают командные сборы, тренинги и обучение.
"Ждем ваших заявок! Антарктида становится ближе!" – добавили в центре.
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