Аномальная зима Антарктиды: раньше времени вернулись пингвины

16:16 06 Август Киев, Украина





Накануне на станции увидели пятерых пингвинов, до этого последнего видели еще в конце мая. В центре объяснили, что это пингвины Дженту или субантарктические, которые являются типичными жителями острова Галиндез во все сезоны, кроме зимы. Природа диктует свои правила, так, неожиданно для биологов, на станцию « Академик Вернадский» раньше положенного срока, вернулись пингвины Накануне на станции увидели пятерых пингвинов, до этого последнего видели еще в конце мая. В центре объяснили, что это пингвины Дженту или субантарктические, которые являются типичными жителями острова Галиндез во все сезоны, кроме зимы.

«Помните, как в конце мая мы писали о последнем пингвине, который оставил нашу станцию «Академик Вернадский» и поплыл на юг, где теплее? Так вот, сегодня [5 августа] на станции зафиксировали пять пингвинов, которые неожиданно для этого периода года вернулись», — рассказали в центре, напомнив, что сейчас в Антарктиде разгар зимы, отвечающий началу февраля в нашем полушарии.

По словам биолога Александра Салганского, обычно массовое возвращение пингвинов на остров наблюдается во второй половине октября, который в Антарктиде соответствует апрелю.

В предыдущие годы остров зимой был почти весь скован льдом, зимы были снежные и лютые, но в этом году зима выдалась аномально теплой — высота снежного покрова была 46 см, в то время как два года тому назад была в три раза больше — 151 см.