Аномальная зима Антарктиды: раньше времени вернулись пингвины

16:16 06 Август Киев, Украина

Природа диктует свои правила, так, неожиданно для биологов, на станцию «Академик Вернадский» раньше положенного срока, вернулись пингвины.

Накануне на станции увидели пятерых пингвинов, до этого последнего видели еще в конце мая. В центре объяснили, что это пингвины Дженту или субантарктические, которые являются типичными жителями острова Галиндез во все сезоны, кроме зимы.
«Помните, как в конце мая мы писали о последнем пингвине, который оставил нашу станцию «Академик Вернадский» и поплыл на юг, где теплее? Так вот, сегодня [5 августа] на станции зафиксировали пять пингвинов, которые неожиданно для этого периода года вернулись», — рассказали в центре, напомнив, что сейчас в Антарктиде разгар зимы, отвечающий началу февраля в нашем полушарии.
фото: пингвины возле станции «Академик Вернадский»
По словам биолога Александра Салганского, обычно массовое возвращение пингвинов на остров наблюдается во второй половине октября, который в Антарктиде соответствует апрелю.
 
В предыдущие годы остров зимой был почти весь скован льдом, зимы были снежные и лютые, но в этом году зима выдалась аномально теплой — высота снежного покрова была 46 см, в то время как два года тому назад была в три раза больше — 151 см.