Аномальная зима Антарктиды: раньше времени вернулись пингвины

Природа диктует свои правила, так, неожиданно для биологов, на станцию «Академик Вернадский» раньше положенного срока, вернулись пингвины.
Накануне на станции увидели пятерых пингвинов, до этого последнего видели еще в конце мая. В центре объяснили, что это пингвины Дженту или субантарктические, которые являются типичными жителями острова Галиндез во все сезоны, кроме зимы.
Накануне на станции увидели пятерых пингвинов, до этого последнего видели еще в конце мая. В центре объяснили, что это пингвины Дженту или субантарктические, которые являются типичными жителями острова Галиндез во все сезоны, кроме зимы.
По словам биолога Александра Салганского, обычно массовое возвращение пингвинов на остров наблюдается во второй половине октября, который в Антарктиде соответствует апрелю.
В предыдущие годы остров зимой был почти весь скован льдом, зимы были снежные и лютые, но в этом году зима выдалась аномально теплой — высота снежного покрова была 46 см, в то время как два года тому назад была в три раза больше — 151 см.
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