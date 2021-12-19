Анна Киевская: памятник княгине появится в Торонто

21:27 17 Ноябрь Киев, Украина

Архитектурный образ Анны Ярославны, дочери князя Ярослава Мудрого, и впоследствии королевы Франции, хотят установить в Торонто, городе-побратиме.

В Торонто с рабочим визитом в рамках 30-летия установления побратимских связей между Киевом и Торонто прибыл первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. Он предложил установить памятник Анне Ярославне, дочери князя Ярослава Мудрого в Торонто. Николай Поворозник объяснил, что начало франко-украинских отношений берут истоки от правления королевы Анны во Франции. Архитектурное сооружение планируют установить не только в Торонто, но и в Монреале.

Заместитель главы КГГА Николай Поворозник и заместитель мэра города Торонто Майкл Томпсон обсудили на встрече пути дальнейшего сотрудничества между родственными городами. В обсуждении подымался вопрос празднования Дня Киева в Торонто. В свою очередь, Николай Поворозник пригласил представителей мэрии Торонто принять участие в конференции «Киев 2035. Стратегия развития города», которая состоится 15 декабря.

«Путь королевы» — проект, по которому проходит установление авторских реплик памятника на пути Анны Киевской во Францию и одновременно проведение ряда культурно-просветительских мероприятий. Так, памятники юной княгини были установлены в Кракове, Тулузе и Арлоне.