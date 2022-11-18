Андрей Шевченко объявил о выходе из состава НОК, куда был избран по итогам выборов

Шевченко избрали на должность вице-президента Национального олимпийского комитета (НОК), однако он отказался входить в новый состав комитета.
Об этом сообщил сам Шевченко на своей странице в Facebook.
В четверг, 17 ноября, в НОК Украины прошли выборы нового руководителя организации. Им стал Вадим Гутцайт, который возглавляет и министерство молодежи и спорта Украины.
В состав членов НОК Украины вошел и Андрей Шевченко. Причем бывшего тренера сборной Украины утвердили не только в статусе члена организации, но и как одного из ее вице-президентов.
Однако на следующий же день Шевченко подготовил обращение, в котором отметил, что отказывается от членства в НОК Украины.
В заявлении Шевченко подчеркнул, что считает почетной свою работу в НОК Украины. Однако не хочет оставаться в организации из-за того, кто именно туда был избран.
Об этом сообщил сам Шевченко на своей странице в Facebook.
В четверг, 17 ноября, в НОК Украины прошли выборы нового руководителя организации. Им стал Вадим Гутцайт, который возглавляет и министерство молодежи и спорта Украины.
В состав членов НОК Украины вошел и Андрей Шевченко. Причем бывшего тренера сборной Украины утвердили не только в статусе члена организации, но и как одного из ее вице-президентов.
Однако на следующий же день Шевченко подготовил обращение, в котором отметил, что отказывается от членства в НОК Украины.
В заявлении Шевченко подчеркнул, что считает почетной свою работу в НОК Украины. Однако не хочет оставаться в организации из-за того, кто именно туда был избран.
Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко также заявил о выходе из состава НОК.
По его словам, итоги вчерашней Генеральной ассамблеи НОК Украины вызвали огромный резонанс в обществе из-за избрания членов НОК представителей запрещенной в Украине партии опзж.
По его словам, итоги вчерашней Генеральной ассамблеи НОК Украины вызвали огромный резонанс в обществе из-за избрания членов НОК представителей запрещенной в Украине партии опзж.
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