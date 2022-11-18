Андрей Шевченко объявил о выходе из состава НОК, куда был избран по итогам выборов

17:36 18 ноября Киев, Украина

Шевченко избрали на должность вице-президента Национального олимпийского комитета (НОК), однако он отказался входить в новый состав комитета.

Об этом сообщил сам Шевченко на своей странице в Facebook.

В четверг, 17 ноября, в НОК Украины прошли выборы нового руководителя организации. Им стал Вадим Гутцайт, который возглавляет и министерство молодежи и спорта Украины.

В состав членов НОК Украины вошел и Андрей Шевченко. Причем бывшего тренера сборной Украины утвердили не только в статусе члена организации, но и как одного из ее вице-президентов.

Однако на следующий же день Шевченко подготовил обращение, в котором отметил, что отказывается от членства в НОК Украины.

В заявлении Шевченко подчеркнул, что считает почетной свою работу в НОК Украины. Однако не хочет оставаться в организации из-за того, кто именно туда был избран.
"В самое тяжелое время в истории моей страны, я горд быть рядом с Украиной и помогать всем, чем могу ради нашей победы. Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время, я не могу остаться в составе НОК за такого Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев. Должны быть их достойными", - написал Шевченко.
Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко также заявил о выходе из состава НОК.

По его словам, итоги вчерашней Генеральной ассамблеи НОК Украины вызвали огромный резонанс в обществе из-за избрания членов НОК представителей запрещенной в Украине партии опзж.
"В то время как весь мир бойкотирует участие российских спортсменов в соревнованиях всех уровней, в состав украинского НОК включают лиц от пророссийских политических группировок. Я лично голосовал против соответствующих решений. А потому как участник Ассамблеи и представитель команды НОК прекращаю свое членство в Комитете до тех пор, пока ситуация не будет исправлена", – отметил Павелко.
Напомним, депутатов от запрещенной ныне пророссийской политсилы Нестора Шуфрича и Григория Суркиса включили в состав членов Национального олимпийского комитета.