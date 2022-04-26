Андрей Садовый уверен, что Львову новогодний локдаун не нужен

14:29 30 ноября Киев, Украина

Рождество для львовян и гостей города всегда был особенным праздником, поэтому если отнестись более серьезно к масочному режиму и ежедневно мониторить ситуацию в городе, то Львов может обойтись и без введения локдауна на новогодние праздники.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



По его словам, с локдауном властям спешить не надо.



"Я смотрю по количеству людей, которые болеют в Украине. Честно говоря, рост очень серьезный. Однако у нас по Львову ситуация в принципе ровно держится количества людей, заболевших и по койкомест. Мы имеем около 49% коек занятых в наших городских коммунальных больницах", - сказал он.



В то же время Садовой уточнил, что накануне Рождества в городе "особая атмосфера".



"Например, мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда особая атмосфера во Львове. Очень много людей хотят ее увидеть, и это нужно учесть, потому что никакие запреты действовать не будут. Я придерживаюсь мнения, что нужно ежедневно мониторить ситуацию и больше делать посылов с точки зрения масочного режима и соблюдения карантина", - рассказал он.