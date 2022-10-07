Андрей Пышный стал новым главой Национального банка - ВРУ

Бывший глава Ощадбанка Андрей Пышный стал новым главой Национального банка - его назначение поддержали в зале Верховной Рады.
Об этом сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.
Назначение Пышного поддержали 290 народных депутатов.
Как пишет первый заместитель председателя налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк, Пышный присутствовал на заседании. Во время выступления в зале он отметил, что для привлечения от международных партнеров средств на покрытие дефицита в более 30 млрд долл в год Украине нужно сотрудничество с МВФ. Именно от поддержки партнеров будет зависеть, сможет ли Украина отказаться от эмиссионного финансирования бюджета.
Уже назначенный глава НБУ высказался в поддержку учетной ставки в 25% и введенных на время военного положения ограничений. Он отметил, что официальный курс НБУ пока адекватен и соответствует текущим экономическим реалиям.
Пышный имеет 16 лет стажа в банковской системе, значительную часть которого посвятил Ощадбанку. С 2003 по 2007 год года он был первым заместителем председателя правления Ощада, а в 2014 году вернулся в Ощадбанк как председатель правления до 2020 года. После него Ощадбанк возглавил Сергей Наумов, советником которого Пышный стал два года спустя - в мае 2022 года.
На время его управления пришлись наиболее значимые изменения в Ощадбанке и вывод финучреждения на прибыльную деятельность. Также на время его работы в банке пришлась одна из самых громких побед Украины в международном арбитраже с россией - по активам Ощадбанка в Крыму на 1,3 млрд долл.
Назначение Пышного поддержали 290 народных депутатов.
Как пишет первый заместитель председателя налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк, Пышный присутствовал на заседании. Во время выступления в зале он отметил, что для привлечения от международных партнеров средств на покрытие дефицита в более 30 млрд долл в год Украине нужно сотрудничество с МВФ. Именно от поддержки партнеров будет зависеть, сможет ли Украина отказаться от эмиссионного финансирования бюджета.
Уже назначенный глава НБУ высказался в поддержку учетной ставки в 25% и введенных на время военного положения ограничений. Он отметил, что официальный курс НБУ пока адекватен и соответствует текущим экономическим реалиям.
Пышный имеет 16 лет стажа в банковской системе, значительную часть которого посвятил Ощадбанку. С 2003 по 2007 год года он был первым заместителем председателя правления Ощада, а в 2014 году вернулся в Ощадбанк как председатель правления до 2020 года. После него Ощадбанк возглавил Сергей Наумов, советником которого Пышный стал два года спустя - в мае 2022 года.
На время его управления пришлись наиболее значимые изменения в Ощадбанке и вывод финучреждения на прибыльную деятельность. Также на время его работы в банке пришлась одна из самых громких побед Украины в международном арбитраже с россией - по активам Ощадбанка в Крыму на 1,3 млрд долл.
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