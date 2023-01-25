Андрей Ермак объяснил, почему Украина не использует пока ленд-лиз

Американский ленд-лиз обязательно заработает, но важно помнить, что он - не бесплатная помощь. Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в интервью Forbes, которое было опубликовано 25 января.
Он отметил, что в мире очень мало стран, которые смогли бы продержаться в такой войне одиннадцать месяцев, и это еще один признак силы Украины.
По словам Ермака, ленд-лиз заработает, когда это будет нужно.
Напомним, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Он предусматривает, что украинская сторона сможет получить военную технику и вооружение в аренду, а заплатить за них или вернуть уцелевшее после победы над россией.
В декабре прошлого года МИД Украины пояснил, что американская программа широкомасштабных поставок военной помощи ленд-лиз предусматривает возмещение средств и США сейчас делают все возможное, чтобы помогать Украине на безвозмездной основе.
Загадочный ленд-лиз, которого ждут все: каким он будет и что даст Украине?
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