Андрей Ермак объяснил, почему Украина не использует пока ленд-лиз

15:49 25 января Киев, Украина

Американский ленд-лиз обязательно заработает, но важно помнить, что он - не бесплатная помощь. Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в интервью Forbes, которое было опубликовано 25 января.

"Сегодня все, что получаем, мы получаем как помощь. Надо еще не забывать об экономике. Сегодня одиннадцатый месяц войны, но экономика работает, государство платит пенсии и заработные платы. Массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре нас не остановили. Все ремонтируется и восстанавливается", - подчеркнул руководитель ОП.

Он отметил, что в мире очень мало стран, которые смогли бы продержаться в такой войне одиннадцать месяцев, и это еще один признак силы Украины.

По словам Ермака, ленд-лиз заработает, когда это будет нужно.

"Как только мы будем понимать, что он нам нужен, это оправдано, он заработает. Нет никаких предохранителей и никаких препятствий для его использования", - указал глава Офиса президента.

Напомним, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Он предусматривает, что украинская сторона сможет получить военную технику и вооружение в аренду, а заплатить за них или вернуть уцелевшее после победы над россией.

В декабре прошлого года МИД Украины пояснил, что американская программа широкомасштабных поставок военной помощи ленд-лиз предусматривает возмещение средств и США сейчас делают все возможное, чтобы помогать Украине на безвозмездной основе.

Загадочный ленд-лиз, которого ждут все: каким он будет и что даст Украине?