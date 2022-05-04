Андреа Бочелли выступит ко Дню Независимости Украины

19:39 02 августа Киев, Украина

В День Независимости в Украине в Киеве с концертом выступит мировая звезда - итальянский певец Андреа Бочелли.

Исполнитель выступит 24 августа на НСК Олимпийский, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в рамках форума Украина 30.



Кроме этого, 24 августа состоится большой военный парад с участием украинских и иностранных военных, на котором будут представлены все виды войск, которые защищают Украину на земле, в воздухе и воде. Парады пройдут в двух городах - Киеве и Одессе.



Деньги, вырученные с концерта Бочелли, будут направлены на создание музея украинского художника Ивана Марчука.



Также 22 августа впервые вручат премию Национальна легенда. Церемония пройдет в Мариинском дворце. Для лауреатов выступят Ирина Билык, Наталья Могилевская, Александр Пономарев, Сергей Бабкин, Тина Кароль, Alina Pash.



На 24 августа запланирован грандиозный концерт, на котором выступят итальянский оперный певец Андреа Бочелли, Тина Кароль, Джамала, Дима Монатик, Оля Полякова, Верка Сердючка, Потап, Надя Дорофеева, София Ротару, Океан Эльзы, Brutto и другие.