Анализ рынка труда показал снижение количества трудоспособного населения в Украине

12:01 14 Февраль Киев, Украина

Консультант по экономическим вопросам Украинского института будущего (UIF) проанализировала рынок труда в Украине. Согласно отчету, страна каждый год теряет порядка 30 миллиардов долларов ввиду уменьшения трудового населения.

По предварительным подсчетам через 10 лет в Украине число трудоспособных людей сократится на 5 миллионов.



Причины, почему украинцы предпочитают выезжать за границу, фактически не меняются уже много лет: низкая заработная плата, отсутствие рабочих мест по специальности, сложная экономическая ситуация.



Эксперт отметила, что от 300 до 400 тысяч украинцев каждый год выезжает за границу.

Преимущественно это Словакия, Венгрия, Польша. Здесь работают специальные программы по привлечению граждан Украины, создаются социальные пакеты, льготы, привлекательные условия для школьников и студентов, а также упрощаются правила въезда и выезда.



При этом сказать на все 100%, сколько людей покинет Украину в ближайшие десять лет, невозможно. Следовательно, по словам специалистов, страна нуждается в адекватной стратегии миграционной политики, которая поможет сохранить трудоспособное население.



В первую очередь, эксперт отмечает, что данная стратегия должна содержать два крайне важных пункта: возвращение украинцев на родину и привлечение трудовых мигрантов из других стран.