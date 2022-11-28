17:30 28 ноября Киев, Украина

Американский словарь Merriam-Webster назвал слово 2022 года. Это слово "газлайтинг". Его используют как в личном, так и в политическом контексте.



Газлайтинг кратко трактуют как «действие или практику введения кого-то в заблуждение, особенно для собственной выгоды». Современная форма слова – скорее о фейковых новостях, дипфейках и искусственном интеллекте.



В более широком смысле газлайтинг – психологическое манипулирование лицом в течение длительного периода времени, заставляющее жертву манипуляций сомневаться в подлинности собственных мыслей, восприятии реальности и воспоминаний. Это приводит к путанице, потере уверенности в себе, эмоциональной неопределенности.



За 2022 год количество запросов на это слово выросло на 1740%. Термин происходит от названия пьесы 1938 года и фильма по этой пьесе «Газовый свет». В те времена воспользовались светом от газовых светильников. По сюжету, мужчина пытается заставить свою жену поверить, что она сходит с ума.



Merriam-Webster – американская компания, издатель справочников и лексических словарей, в том числе словаря Вебстера. В 2020 году словом года по версии Merriam-Webster стала «пандемия», а в 2021 году – «вакцина».