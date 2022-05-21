Американский боксер симулировал травму, чтобы не выйти против украинского боксера

Сенсационное признание сделал топ-проспект (популярный и перспективный) Чарльз Конуэлл (15-0, 11 КО). Американский нокаутер рассказал, что только благодаря симуляции он смог избежать боя против украинца Ивана Голуба (20-1, 15 КО) в рамках шоу Ring City. Конуэлл сделал вид, будто у него повреждена рука, чтобы не боксировать с украинцем.

Проспект утверждает, что идея принадлежала его менеджеру Дэвиду Макуотеру (Split-T Management), который также сотрудничает с абсолютным чемпионом легкого веса Теофимо Лопесом.

Макуотер предложил боксеру подобную схему лишь для того, чтобы боксер смог принять другое, более выгодное в финансовом плане предложение о бое. За поединок с Голубом американец получил бы 40 тысяч долларов, но стриминг Triller предложил ему другой бой с окладом 80 тысяч.

"Я спросил у менеджера, можно ли провести оба поединка и получить два гонорара. Он мне ответил, что между боями слишком маленький промежуток времени, а также я рискую получить травму или рассечение. И я воспользовался советом о симуляции.

Почему я выбрал именно травму руки? Ее легче всего симулировать. Честно скажу, что недолго размышлял над этой идеей, сразу же согласился", - приводит слова Конуэлла ESPN.

Отметим, что совсем недавно Иван Голуб стал чемпионом США по версии USBA.

Ранее сообщалось, что украинец Продан выступит в андеркарде боя Усик - Джошуа.