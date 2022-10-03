Американские добровольцы рассказали, как более 100 дней провели в российском плену

14:50 03 октября Киев, Украина

Иностранные добровольцы ВСУ Алекс Дрюке и Энди Хюинь, попавшие в плен , рассказали о пытках и освобождении из плена.



Об этом они Об этом они рассказали The Washington Post.

В плен оба мужчины попали, когда вместе со своим подразделением выехали из Харькова на север для проведения аэроразведки. Дрюке и Хюинь отказались называть точное место и детали попадания в плен, однако отметили, что россияне ждали их в засаде.



Оккупанты отобрали у них оружие и снаряжение, связали и вывезли в россию. Похитители, как вспоминает Дрюк, ударили их живот и сказали: "Добро пожаловать в россию".



Следующие несколько дней мужчины провели с завязанными глазами, а в те моменты, когда повязки снимали, оккупанты прятали лицо за балаклавами.



По словам освобожденных, лагерь, куда их привезли, был огражден колючей проволокой, а внутри был городок из палаток, в каждом из которых содержали по шесть-семь военнопленных.



Дрюке и Хюиня допрашивали, и это, по их словам, было ужасно. Россияне не давали им спать, избивали. Оккупанты постоянно спрашивали у мужчин, работают ли они на ЦРУ.

“Они действительно думали, что нас направило наше правительство или мы получаем большую государственную поддержку. Они действительно хотели убедиться, что мы не лжем - и у них были свои способы сделать это”, – рассказывает Дрюке.

Впоследствии их перевезли на оккупированную территорию Донбасса в следственный изолятор, где людей держали в холодном подвале и давали есть хлеб и поили грязной водой.

По их словам, каждый мужчина потерял почти 30 фунтов (около 14 кг.) во время плена. Во время допросов, как напоминает Хюинь, он слышал крики и плач от боли. «Это были одни из худших моментов — сказал Хюинь. - Слышать, как людям больно, и не иметь возможности ничего с этим поделать» Позже пленных еще раз переместили в другое место заключения, где уже не было пыток, но условия все еще были плохими, вспоминают они. В частности Хюинь вспоминает клопов, от укусов которых у него до сих пор сохраняются шрамы.

Также, по словам пленных иностранцев, россияне приказали им участвовать в пропагандистских интервью, появившихся затем на российских государственных медиа. В одном из роликов, опубликованном 17 июня, американцев заставили выразить разочарование коррупцией в украинской армии и предупредить других американцев дважды подумать о присоединении к ВСУ. Дрюке говорит, что он все еще переживает из-за того, что вынужден был говорить эти вещи.

Освободили двух граждан США 21 сентября в рамках масштабного обмена. Перед обменом пленным «мучительно болезненно» связали руки и глаза.

«Я много раз понимал, что могу умереть, или что я близок к смерти, или что я, вероятно, умру. Но это был единственный раз, когда я на самом деле молился о смерти», – говорит Дрюке.

Друке и Хюинь сказали, что они благодарны за то, что остались живы и свободны и не сожалеют, что отправились в Украину добровольцами. По их словам, сейчас их цели — привлечь внимание к военным нуждам Украины и привлечь внимание к другому американскому ветерану, с которым они находились в заключении, Сьюди Мурекези. Он несколько недель делил с ними камеру, но не был включен в список на обмен.

Их рассказ дает тревожное новое представление о том, как россия и ее марионеточные силы в Украине обращаются с теми, кто попал в плен.