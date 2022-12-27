Американец ночует на улице в мороз, чтобы напомнить о войне и помочь Украине

Ветеран Воздушных Сил США Марк Дж. Линдквист 17 дней решил ночевать на улице, чтобы напомнить о войне в Украине и собрать финансовую и гуманитарную помощь.
Бывший военный проводит ночи в палатке в городе Фарго, штат Северная Дакота. Ночью температура там достигает -20 – 30°С.
Бывший военный проводит ночи в палатке в городе Фарго, штат Северная Дакота. Ночью температура там достигает -20 – 30°С.
Паралельно американец открыл сбор на зимнее снаряжение для украинских военных. Он призывает американцев донатить или приносить вещи по списку в места сбора в Фарго. Партию будут отправлять в Украину еженедельно.
Прежде чем вернуться в Соединенные Штаты, Линдквист провел девять месяцев в Украине, налаживая связи с военными и волонтерами.
В марте 2022-го он возглавил волонтерскую команду A-Team, в которую вошли ветераны и волонтеры из более чем десятка стран.
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