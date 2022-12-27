Американец ночует на улице в мороз, чтобы напомнить о войне и помочь Украине

16:15 26 декабря Киев, Украина

Ветеран Воздушных Сил США Марк Дж. Линдквист 17 дней решил ночевать на улице, чтобы напомнить о войне в Украине и собрать финансовую и гуманитарную помощь.



Бывший военный проводит ночи в палатке в городе Фарго, штат Северная Дакота. Ночью температура там достигает -20 – 30°С.

«Я выбираю провести рождественскую ночь на улице в палатке. Мои приятели в Украине не имели возможности выбирать», – комментирует Линдквист.

Паралельно американец открыл сбор на зимнее снаряжение для украинских военных. Он призывает американцев донатить или приносить вещи по списку в места сбора в Фарго. Партию будут отправлять в Украину еженедельно.



Прежде чем вернуться в Соединенные Штаты, Линдквист провел девять месяцев в Украине, налаживая связи с военными и Прежде чем вернуться в Соединенные Штаты, Линдквист провел девять месяцев в Украине, налаживая связи с военными и волонтерами

В марте 2022-го он возглавил волонтерскую команду A-Team, в которую вошли ветераны и волонтеры из более чем десятка стран.