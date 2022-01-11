Альтернативная форма обучения по желанию родителей
20:12 28 Август Киев, Украина
На следующей неделе начнется новый учебный год, многие родители опасаются заражения ребенка коронавирусом в школе, а соответственно задумываются об обучении дома.
Адвокат национальной ассоциации Адвокатов Украины Иван Либерман разъяснил, возможно ли перейти на дистанционное обучение
, если родители опасаются заражения ребенка коронавируса в школе.
"На имя руководителя учебного заведения пишется заявление с возможностью предоставить альтернативную форму обучения, разработать учебный индивидуальный план (они, как правило, разработаны). Подписывается соответствующий договор между дирекцией учебного заведения и родителями (одним или обоими), что при таких-то условиях общеобразовательная программа будет выдержана, будет обеспечена определенными преподавателями дисциплины, которые или приходят домой, или дистанционно обучают ребенка через программы. Такая возможность сегодня уже есть и предусмотрена законодательством - это "Альтернативная форма обучения и получения образования"",
- пояснил юрист
.
Такая форма обучения возможна до конца получения общего среднего образования, однако при условии успешной сдачи экзаменов.
"Если ребенок успешно сдает экзамены, вовремя проходит всю учебную программу без отставания, то вполне может так получать образование. В МОН есть подразделения в законодательные акты, разъясняющие по альтернативной форме обучения, также там есть ссылка на Минздрав в связи с ковидом и т.д.", - пояснил Либерман.
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