Альтернативная форма обучения по желанию родителей

20:12 28 Август Киев, Украина

На следующей неделе начнется новый учебный год, многие родители опасаются заражения ребенка коронавирусом в школе, а соответственно задумываются об обучении дома.

Адвокат национальной ассоциации Адвокатов Украины Иван Либерман разъяснил, возможно ли перейти на дистанционное обучение , если родители опасаются заражения ребенка коронавируса в школе.

"На имя руководителя учебного заведения пишется заявление с возможностью предоставить альтернативную форму обучения, разработать учебный индивидуальный план (они, как правило, разработаны). Подписывается соответствующий договор между дирекцией учебного заведения и родителями (одним или обоими), что при таких-то условиях общеобразовательная программа будет выдержана, будет обеспечена определенными преподавателями дисциплины, которые или приходят домой, или дистанционно обучают ребенка через программы. Такая возможность сегодня уже есть и предусмотрена законодательством - это "Альтернативная форма обучения и получения образования"", - пояснил юрист

Такая форма обучения возможна до конца получения общего среднего образования, однако при условии успешной сдачи экзаменов.