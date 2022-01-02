Аллею Героев Небесной Сотни хотят сделать нацпамятником

16:07 22 Апрель Киев, Украина

Музей Майдана подал документы на изменение категории аллеи Героев Небесной из местного на национальное значение.

Об этом сообщает пресс-служба музея.

«Материал нарабатывали в течение 2019-2020 годов. Информация, указанная в документации по части охранных объектов, внесена на основе материалов, предоставленных следователями. В марте 2021 года паспорт подписан в Департаменте охраны культурного наследия КГГА и направлен в Министерство культуры и информационной политики Украины», - говорится в сообщении.

Как отмечается, согласно законодательной процедуре, эту учетную документацию теперь в МКИП должна изучить Экспертная комиссия по рассмотрению вопросов занесения объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и принять соответствующее решение об изменении категории достопримечательности.

«Учитывая большое историко-культурное значение Революции достоинства и значительный общественный интерес к этому вопросу, надеемся, что МКИП оперативно предоставит этому революционному памятнику статус национального. Эпицентр протестных событий в центре Киева стал памятником истории местного значения еще в 2014 году благодаря общественной инициативе «Музей Майдана». Сейчас аллея Героев Небесной Сотни требует повышения уровня охраны, поскольку является составляющей национального мемориально-музейного комплекса», - отметил генеральный директор Национального музея Революции достоинства Игорь Пошивайло.

Как сообщалось, Аллея Героев Небесной Сотни - улица в Печерском районе Киева, пролегает от Майдана Независимости и Крещатика до Ольгинской и Институтской улиц. Аллея пешеходная. На большей ее части, там, где в феврале 2014 года состоялись расстрелы, вдоль устроены памятные знаки, памятники и мемориалы в честь Героев Небесной сотни.