Александр Кубраков о мегапроектах Укравтодора

18:11 18 декабря Киев, Украина

Уже в будующем году Укравтодор планирует выходить на внешние рынки, так как для финансирования мегапроектов 2021 года необходимы крупные инвесторы. По мнению Александра Кубракова Украина готова к долгосрочным проектам.



Об этом пишут "ФАКТИ.ICTV".

"В частности, он представил план так называемых мегапроектов до 2025 года. Согласно этому плану, Украина ожидает $2 млрд инвестиций в ремонт 1 400 км пилотных участков на ключевых трассах, о чем уже есть заключенные договоренности. Также до 2022 года Кубраков планирует отремонтировать дороги, ведущие к пограничным переходам", - сообщают журналисты.

Согласно первому мегапроекту, будут обновлены 600 км дорог в 11 приграничных областях с бюджетом 12,6 млрд гривен – в эту сумму входят также 30 новых КПП.



Другое важное направление – развить успешный опыт строительства новой бетонной трассы Решетиловка-Днепр, которую сдадут в следующем году. Кубраков озвучил план до 2025 года, согласно которому таких дорог будет построено 2 900 км. Приоритетными направлениями станут трассы М-29 Харьков – Перещепино (180 км), Р-55 Одесса – Новый Буг (135 км), Н-08 Борисполь – Мариуполь (95 км в Днепропетровской области).

"Цементобетонные дороги важны по той причине, что в них практически нет импортной составляющей, цементных заводов в Украине много, и они работают", - отметил Кубраков.

Среди озвученных Укравтодором планов – отремонтировать 1 385 мостов, достроив такие знаковые долгострои, как мосты в Запорожье. Также до 2025 года намерены построить Киевскую объездную дорогу, дорогу к Одесскому морскому порту и еще один гигантский объект — Кременчугский мост. На это понадобится 28,7 млрд грн.

"Общий бюджет мегапроектов может составить рекордные 340 млрд грн. Для сравнения – в 2020 году на ремонт дорог было выделено около 120 млрд грн. Эти цифры достаточно впечатляющие, особенно если учесть, что вливания в инфраструктуру происходят на фоне общего падения экономики и ВВП", - пишут "Факты ICTV".

По мнению экономистов Ukraine Economic Outlook, инфраструктурная программа "Большая стройка" помогла сдержать падение ВВП в четвертом квартале до 3,7% вместо ожидаемых 11%.

"Во время кризиса, а особенно во время карантина, люди не получают тех же доходов, что раньше, а потому начинают меньше потреблять. В этом случае нужно наращивать спрос со стороны государства, что и произошло в случае с "Большой стройкой", - убежден Михаил Кухар.

Александр Кубраков заявил о намерении Укравтодора выходить на внешние рынки, чтобы искать финансирование для долгосрочных проектов.