Александр Кубраков о мегапроектах Укравтодора

Уже в будующем году Укравтодор планирует выходить на внешние рынки, так как для финансирования мегапроектов 2021 года необходимы крупные инвесторы. По мнению Александра Кубракова Украина готова к долгосрочным проектам.
Об этом пишут "ФАКТИ.ICTV".
Согласно первому мегапроекту, будут обновлены 600 км дорог в 11 приграничных областях с бюджетом 12,6 млрд гривен – в эту сумму входят также 30 новых КПП.
Другое важное направление – развить успешный опыт строительства новой бетонной трассы Решетиловка-Днепр, которую сдадут в следующем году. Кубраков озвучил план до 2025 года, согласно которому таких дорог будет построено 2 900 км. Приоритетными направлениями станут трассы М-29 Харьков – Перещепино (180 км), Р-55 Одесса – Новый Буг (135 км), Н-08 Борисполь – Мариуполь (95 км в Днепропетровской области).
Среди озвученных Укравтодором планов – отремонтировать 1 385 мостов, достроив такие знаковые долгострои, как мосты в Запорожье. Также до 2025 года намерены построить Киевскую объездную дорогу, дорогу к Одесскому морскому порту и еще один гигантский объект — Кременчугский мост. На это понадобится 28,7 млрд грн.
По мнению экономистов Ukraine Economic Outlook, инфраструктурная программа "Большая стройка" помогла сдержать падение ВВП в четвертом квартале до 3,7% вместо ожидаемых 11%.
Александр Кубраков заявил о намерении Укравтодора выходить на внешние рынки, чтобы искать финансирование для долгосрочных проектов.
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