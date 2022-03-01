Актуальная онлайн-карта работающих продовольственных магазинов Украины

16:59 01 Март Киев, Украина

В Украине создали онлайн-карту продовольственных магазинов Украины с графиками работы и актуальными данными
 
На карте вы можете найти:

1. Название магазина/торговой сети
2. Часы работы конкретных магазинов в разных городах
3. Адреса магазинов
4. Статус работы торговых точек

По состоянию на 1 марта 2022 карта отображает информацию о магазинах АТБ, КОЛО, Сильпо, Фора, Novus, Varus, Перчатка и ЭКО маркет. Онлайн-ресурс будет регулярно обновляться на постоянной основе и добавлять новые торговые сети и отдельные магазины. Дата и время обновления информации по конкретному магазину указаны в поле.