Актуальная онлайн-карта работающих продовольственных магазинов Украины

В Украине создали онлайн-карту продовольственных магазинов Украины с графиками работы и актуальными данными
На карте вы можете найти:
1. Название магазина/торговой сети
2. Часы работы конкретных магазинов в разных городах
3. Адреса магазинов
4. Статус работы торговых точек
По состоянию на 1 марта 2022 карта отображает информацию о магазинах АТБ, КОЛО, Сильпо, Фора, Novus, Varus, Перчатка и ЭКО маркет. Онлайн-ресурс будет регулярно обновляться на постоянной основе и добавлять новые торговые сети и отдельные магазины. Дата и время обновления информации по конкретному магазину указаны в поле.
1. Название магазина/торговой сети
2. Часы работы конкретных магазинов в разных городах
3. Адреса магазинов
4. Статус работы торговых точек
По состоянию на 1 марта 2022 карта отображает информацию о магазинах АТБ, КОЛО, Сильпо, Фора, Novus, Varus, Перчатка и ЭКО маркет. Онлайн-ресурс будет регулярно обновляться на постоянной основе и добавлять новые торговые сети и отдельные магазины. Дата и время обновления информации по конкретному магазину указаны в поле.
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