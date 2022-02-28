Актуальная информация от "УЗ" о железнодорожном сообщении и функционировании вокзалов в стране

17:59 28 Февраль Киев, Украина

Укрзализныця» обнародовала актуальную информацию о железнодорожном сообщении и функционировании вокзалов. Карта появилась на канале компании Telegram.

По состоянию на 27 февраля работают все железнодорожные вокзалы на западе и в центральной части страны.

«Укрзализныци» удается поддерживать железнодорожное сообщение практически со всеми регионами страны. Большинство железнодорожных вокзалов продолжают работать, сообщают в компании.



Не работают железнодорожные вокзалы:

Чернигов

Конотоп

Нежин

Бахмач

Хутор-Михайловский

Ворожба

Сумы

Ромни

Тростянец

Смородино

Рубежное

Изюм

Бахмут

Мариуполь

Волноваха

Купянск-Узловой

Попасная-Лисичанск

Мелитополь

Бердянск

Николаев

Херсон

Железнодорожный вокзал в Пологах работает, однако там нет сообщения.

Подробности о всех вокзалах в инфографике.