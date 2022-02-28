Актуальная информация от "УЗ" о железнодорожном сообщении и функционировании вокзалов в стране

17:59 28 Февраль Киев, Украина

«Укрзализныця» обнародовала актуальную информацию о железнодорожном сообщении и функционировании вокзалов. Карта появилась на канале компании Telegram.
 
По состоянию на 27 февраля работают все железнодорожные вокзалы на западе и в центральной части страны.
«Укрзализныци» удается поддерживать железнодорожное сообщение практически со всеми регионами страны. Большинство железнодорожных вокзалов продолжают работать, сообщают в компании.

Не работают железнодорожные вокзалы:
  • Чернигов
  • Конотоп
  • Нежин
  • Бахмач
  • Хутор-Михайловский
  • Ворожба
  • Сумы
  • Ромни
  • Тростянец
  • Смородино
  • Рубежное
  • Изюм
  • Бахмут
  • Мариуполь
  • Волноваха
  • Купянск-Узловой
  • Попасная-Лисичанск
  • Мелитополь
  • Бердянск
  • Николаев
  • Херсон
Железнодорожный вокзал в Пологах работает, однако там нет сообщения.
 
Подробности о всех вокзалах в инфографике.