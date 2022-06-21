Активисты возмутились заявлением Арестовича по поводу общественных деятелей

18:37 21 июня Киев, Украина





Сообщение на своей



Арестович начал с того, что, по его мнению, "украинская культура поражает и захватывает, пока туда не допустили активистов". Представители общественного сектора возмутились заявлением советника главы Офиса президента Алексея Арестовича по поводу активистов. Тот считает, что успехи в любой сфере могут случиться, если к этому не причастны активные граждане.Сообщение на своей странице Арестович сделал 20 июня.Арестович начал с того, что, по его мнению, "украинская культура поражает и захватывает, пока туда не допустили активистов".

“В мире нет ни одного человека, который бы почувствовал украинскую музыку и не увлекся. Потому что там нет активистов. Украина доминирует в киберспорте – активисты еще не добрались. Агроинновации, банкинг, электронное государство, даже вооруженные силы — мы демонстрируем миру образцы, от которых он безумствует и желает дотянуться. Пока нет активистов”, – считает советник главы ОП.

Публикацию Арестович сопровождал мемом с изображением эпизода из фильма "Завтрак у Тиффани".

"Ложная, оскорбительная по отношению ко многим хорошим людям и неразумная сентенция, господин Алексей", - отреагировал председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович .

“Это Вам в рашку нужно – там активистов нет; только чекисты и мусора”, – посоветовал юрист Ярослав Гришин .

Глава фонда De Jure Михаил Жернаков , комментируя слова Арестовича, предположил, что его заявление может быть началом кампании не только по дискредитации общественных активистов, но и по продвижению откровенно российской повестки дня.

“Раньше активисты были активным меньшинством. Сейчас таких, кто впрягся, и либо вместе с властью, либо вместо нее делают ее работу – чуть ли не вся страна. Противопоставлять себя такому количеству активных людей — идиотизм, который сейчас может сделать власть", – считает Жернаков.

Реагируя на заявление Арестовича, Жернаков напомнил и о погибшем недавно на фронте киевском активисте Романе Ратушном.



Кто такие активисты, понятно давно. Масштаб фигуры некоторых такой, что когда не становится – замечает вся страна и будет помнить поколениями. Кто такой Арестович, какова его функция и творческое наследие – кто знает, если честно. И что-то подсказывает, что забудем мы о нем еще быстрее, чем узнали”.



Активисты из Центра противодействия коррупции опубликовали на собственной странице иронический пост, обыграв публикацию Арестовича:

“Украинская культура поражает и восхищает. До тех пор пока туда не допустили Арестовича. В мире нет ни одного человека, который бы почувствовал украинскую музыку и не увлекся. Потому что там нет Арестовича. Украина доминирует в киберспорте – Арестович еще не добрался. Агроинновации, банкинг, электронное государство, даже вооруженные силы — мы демонстрируем миру образцы, от которых он безумствует и желает дотянуться. Пока нет Арестовича”.

В то же время председатель правления ЦБК Виталий Шабунин также предположил, что заявление Арестовича – это целенаправленное развертывание нарратива против активистов.