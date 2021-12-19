Аккаунт президента Венесуэлы в Facebook заблокирован из-за COVID-фейков

12:47 27 Март Киев, Украина

По сообщению агентства Reuters, сайт президента Венесуэлы Николаса Мадуро был заблокирован на социальной платформе Facebook. Руководитель страны проводил пропаганду препаратов, которые, по его мнению, могут вылечить COVID-19, чем нарушил политику Facebook против распространения дезинформации о коронавирусе.

В частности, президент южноамериканской страны написал, что карвативир, пероральный раствор с тимьяном являются эффективными лекарствами, вылечивающими человека от коронавируса без побочных эффектов.

По словам экспертов, это утверждение спорно, поскольку не подтверждено научными исследованиями.

Facebook удалил видео, в котором президент Венесуэлы продвигает медпрепараты, поскольку данный контент нарушает действующую политику соцсети, касающуюся коронавируса.