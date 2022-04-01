Акции протеста в Харькове

13:17 06 ноября Киев, Украина

Возле обладминистрации Харькова собрались протестующие . Люди обеспокоены ужесточением карантинных мер,аргументируя это тем, что в условиях тотальной безработицы им просто не выжить. Харьковчане требуют предоставить им возможность выбирать время работы по формату заведения: день, вечер, ночь.



Об этом сообщает местное издание "Стена".



Вначале участники акции собрались в сквере на площади Свободы. Потом они перебазировались к областной администрации.



Люди держат плакаты "Мы хотим есть", "Как платить аренду?", "Дайте работать", "Моему ребенку нужна куртка", "После 20:00 растет только безработица" и другие.



Владельцы кафе и ресторанов, а также бармены и другие работники требуют создать рабочую группу совместно с органами власти, чтобы обсудить решение о работе заведений общественного питания на карантине.



Протестующие отметили, что им не выжить в таких условиях карантина. Одно из требований протестующих: предоставить возможность выбирать время работы по формату заведения: день, вечер, ночь.



"С обязательным соблюдением всех норм карантинной безопасности", - отмечают организаторы.



К акции протеста у здания ОГА присоединился владелец кафе с енотами. Владислав Киянский пришел на протест с животным. Он сообщил, что после полного локдауна весной еле восстановил бары. Он отметил, что все сделал с нуля в этой стране. У него около сотни работников. И идти в отпуск за свой счет они попросту не могут.



Людям в прямом смысле не за что жить. Все лето бары работали, чтобы отдавать долги за весну, а теперь снова уходить в полный локдаун - это означает похоронить бизнес.