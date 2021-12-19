Академия сухопутных войск получит 4000 книг в рамках программы "Войско читает"

Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного подарят партию литературы в рамках программы просвещения в армии «Войско Читает».
Об этом информирует пресс-служба Львовский городской совет (ЛГС).
9 декабря в 15.30 состоится торжественная передача книг Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в рамках всеукраинской программы «Войско Читает». Программа создана и реализуется Общественной организацией "Реформация" в партнерстве с издательством "Наш Формат" при поддержке Генерального штаба ВСУ.
Библиотеки военных подразделений, военных учебных центров, военных медицинских учреждений располагают бедными фондами, укомплектованными устаревшей литературой, проповедующей вредную советскую идеологию. Поэтому ОО «Реформация» создала программу «Войско Читает», с целью пополнения библиотек военных подразделений и военных учебных заведений экземплярами качественных книг украинских и зарубежных авторов, лучшими образцами современной военной, общественно-политической и научно-популярной литературы.
Об этом информирует пресс-служба Львовский городской совет (ЛГС).
9 декабря в 15.30 состоится торжественная передача книг Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в рамках всеукраинской программы «Войско Читает». Программа создана и реализуется Общественной организацией "Реформация" в партнерстве с издательством "Наш Формат" при поддержке Генерального штаба ВСУ.
Библиотеки военных подразделений, военных учебных центров, военных медицинских учреждений располагают бедными фондами, укомплектованными устаревшей литературой, проповедующей вредную советскую идеологию. Поэтому ОО «Реформация» создала программу «Войско Читает», с целью пополнения библиотек военных подразделений и военных учебных заведений экземплярами качественных книг украинских и зарубежных авторов, лучшими образцами современной военной, общественно-политической и научно-популярной литературы.
Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного получит книги по военной стратегии и тактике, исторической разведке, произведения по политологии, мемуары и биографии мировых лидеров, произведения ветеранов русско-украинской войны и зарубежных авторов. Всего 4000 экземпляров книг.
«Войско Читает» – один из просветительских проектов ОО «Реформация», цель которого обеспечить военнослужащих актуальной, качественной, современной литературой и популяризировать чтение как вид досуга в украинском войске.
За время существования программы 45 подразделений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии получили почти 40 000 экземпляров книг на украинском языке.
«Войско Читает» – один из просветительских проектов ОО «Реформация», цель которого обеспечить военнослужащих актуальной, качественной, современной литературой и популяризировать чтение как вид досуга в украинском войске.
За время существования программы 45 подразделений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии получили почти 40 000 экземпляров книг на украинском языке.
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