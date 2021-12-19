Академия сухопутных войск получит 4000 книг в рамках программы "Войско читает"

09:43 08 Декабрь Киев, Украина

Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного подарят партию литературы в рамках программы просвещения в армии «Войско Читает».



Об этом информирует пресс-служба Львовский городской совет (ЛГС).



9 декабря в 15.30 состоится торжественная передача книг Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в рамках всеукраинской программы «Войско Читает». Программа создана и реализуется Общественной организацией "Реформация" в партнерстве с издательством "Наш Формат" при поддержке Генерального штаба ВСУ.



Библиотеки военных подразделений, военных учебных центров, военных медицинских учреждений располагают бедными фондами, укомплектованными устаревшей литературой, проповедующей вредную советскую идеологию. Поэтому ОО «Реформация» создала программу «Войско Читает», с целью пополнения библиотек военных подразделений и военных учебных заведений экземплярами качественных книг украинских и зарубежных авторов, лучшими образцами современной военной, общественно-политической и научно-популярной литературы.

"В 2014 году меня поразило состояние библиотек воинских частей. Чего там только не было: от мемуаров Ленина до воспоминаний маршала Жукова. И совсем ничего из современной литературы. Нужно было обновлять фонды военных библиотек. Поэтому мы решили подставить государству плечо", - отмечает Владислав. Кириченко, глава ОО «Реформация» и инициатор проекта.