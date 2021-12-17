Айя-София: во время молитвы будут прятать христианские фрески

После того, как Собор Святой Софии (Айя-София) сделали мечетью, было принято решение прикрывать завесами или лазерами христианские фрески, во время проведения мусульманской молитвы, росписи на стенах культового памятника можно будет увидеть в другое время и бесплатно.
Как заверил представитель храма Омер Челик, христианские древние росписи на стенах святыни будут открыты для всех посетителей, но в другое время, зайти туда смогут все желающие и бесплатно.
Челик заверил, что решение властей превратить собор в мечеть поможет ему "лучше сохраниться". Он добавил, что Турция открыта к сотрудничеству с ЮНЕСКО по сохранению универсальной наследия Святой Софии.
Напомним, по решению Госсовета Турции собор Святой Софии в Стамбуле стал мечетью. Это вызвало массу критики со стороны мирового сообщества. Так, Греция назвала это решение " открытым вызовом всему цивилизованному миру".
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