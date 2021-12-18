Ахметов продолжает держать лидерство в рейтинге самых богатых людей Украины

10:13 14 Март Киев, Украина

Может быть, в силу менталитета нашего народа, финансовое состояние общественных персон всегда было на пике интереса. По данным журнала Forbes, самым богатым среди бизнесменов и политиков Украины бессменно остается олигарх Ринат Ахметов. Его капитал оценили в 7,6 миллиарда долларов.

Несмотря на то, что за прошлые семь лет состояние Ахметова сократилось почти в шесть раз, уже за 2020 год он увеличил свой доход с 2,8 миллиарда долларов до 7,6 миллиарда долларов.

Теперь Ахметов занимает 330 место в рейтинге самых богатых людей в мире по версии Forbes. Наибольшие его активы - это компании Метинвест - 3,3 миллиарда долларов и ДТЭК - 2,1 миллиарда.

Второе место в перечне занял бизнесмен Виктор Пинчук. С июня 2020 года его состояние выросло с 1,4 миллиарда до 2,5 миллиарда долларов.

На третьей ступени в рейтинге Константин Жеваго. Его состояние увеличилось на миллиард - до 2,1 миллиарда долларов.

Также в число самых богатых украинцев вошли:

Игорь Коломойский - 1,8 миллиарда долларов

Геннадий Боголюбов - 1,7 миллиарда долларов

Петр Порошенко - 1,6 миллиарда долларов

Вадим Новинский - 1,4 миллиарда долларов

В прошлом году Bloomberg писал, что за семь лет состояние Ахметова сократилось на 80 процентов из-за спада сырьевых рынков.