Ахметов передал гумпомощь центру поддержки переселенцев "Я - Мариуполь"

12:24 21 июля Киев, Украина

Центр поддержки переселенцев "Я - Мариуполь" в Днепре получил первый груз с гуманитарной помощью от фонда Рината Ахметова.

Об этом в четверг, 21 июля, сообщает пресс-служба фонда.

"Сегодня мы получили от Фонда Рината Ахметова 600 гигиенических наборов. Они предназначены для мариупольцев, покинувших временно оккупированный город и проживающих в Днепре", - рассказала руководитель центра Светлана Штенда.

В состав гигиенических наборов вошли средства первой необходимости: зубные щетки, паста, туалетное мыло, шампунь, гели для душа и стиральный порошок.



Ранее наборы со средствами личной гигиены от Фонда получили мариупольцы, переселившиеся в Запорожье. Помощь оказывается в рамках программы Ринат Ахметов - спасение жизней.



Центр "Я - Мариуполь" начал работать в Днепре в конце апреля. На сегодняшний день в нем зарегистрированы более 8 тысяч переселенцев из Мариуполя. Помимо продуктовых и гигиенических наборов, они могут получать психологическую помощь: со взрослыми и детьми работает психолог - специалист по кризисной психологии и преодолению травматического опыта.