Аграрии активно засевают озимые зерновые и рапс: засеяно почти 3 млн гектаров

По данным пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, на начало октября в стране было засеяно 2992 тысячи гектаров озимых культур.
Наибольшая часть площади, а именно 1087 тысяч гектаров, была выделена под рапс. Зерновые культуры заняли 1906 тысяч гектаров, включая пшеницу - 1743 тысячи гектаров, ячмень - 109 тысяч гектаров и рожь - 53,6 тысяч гектаров.
За последнюю неделю аграрии посеяли 764,7 тысяч гектаров озимых зерновых и 49 тысяч гектаров озимого рапса.
Наибольший успех в посеве озимых зерновых продемонстрировали аграрии Сумщины, где выполнено 87% к прогнозу. Тем временем, во всех регионах завершается сев озимого рапса.
Состояние посева озимых культур по областям можно рассмотреть на инфографике:
Наибольшая часть площади, а именно 1087 тысяч гектаров, была выделена под рапс. Зерновые культуры заняли 1906 тысяч гектаров, включая пшеницу - 1743 тысячи гектаров, ячмень - 109 тысяч гектаров и рожь - 53,6 тысяч гектаров.
За последнюю неделю аграрии посеяли 764,7 тысяч гектаров озимых зерновых и 49 тысяч гектаров озимого рапса.
Наибольший успех в посеве озимых зерновых продемонстрировали аграрии Сумщины, где выполнено 87% к прогнозу. Тем временем, во всех регионах завершается сев озимого рапса.
Состояние посева озимых культур по областям можно рассмотреть на инфографике:
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