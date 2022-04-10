Аграриев предупредили о минированных полях

10:25 10 апреля Киев, Украина



Абсолютно все поля, находившиеся в зоне оккупации, будут проверяться, ведь они уже априори считаются заминированными.

Об этом заявил эксперт Ассоциации саперов Украины Игорь Молодан.



По его словам, мины имеют свою цену и массово ставить их где угодно, чтобы только поля не пахали, вряд ли кто-то будет. Да, одну-две для устрашения, чтобы сорвать посевную.



«Был на Донбассе случай – трактор наехал на противотранспортную мину и взорвался. Как потом оказалось, мина была одна на все поле», – сказал Молодан.



Он подчеркнул, что на Донбассе поля на линии разграничения заминированы точно. И с нашей, и с вражеской стороны. И противотранспортными минами, и противопехотными.



«Здесь надо понимать, что поля практически всегда пройдут в комплексе. Ставят противотанковую мину, а рядом – несколько противопехотных, чтобы максимально затруднить разминирование. Саперу нужно несколько десятков минут повозиться, чтобы разобраться, какая в этом случае используется система, представить, в каком порядке заминированное поле: в шахматном или последовательном минировании», – пояснил эксперт.



Он особо отметил то, что, пока продолжаются боевые действия, поля и леса проверять никто и не будет.