Агентство по предотвращению коррупции начало проверять образ жизни военкомов
17:14 09 августа Киев, Украина
Нацагенство по предотвращению коррупции (НАПК)
проверяет образ жизни 135 военнослужащих, занимающих руководящие позиции в военкоматах.
Об этом сообщил глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков.
"Сейчас у нас начато 135 мониторингов образа жизни из общего количества руководящего состава военкоматов (1795). Это не значит, что в каждом мониторинге следует ожидать нарушений", -
сказал он.
Новиков отметил, что, как правило, мониторинг образа жизни подтверждает то, что большинство работников добродетельны.
"Не все военнослужащие ездят на Мерседесах. Большинство работников военкоматов имеют обычное жилье, Ланос и не имеют вилл в Испании или где угодно", - сказал глава НАПК.
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