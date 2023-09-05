Агентство по предотвращению коррупции начало проверять образ жизни военкомов

17:14 09 августа Киев, Украина

Нацагенство по предотвращению коррупции (НАПК) проверяет образ жизни 135 военнослужащих, занимающих руководящие позиции в военкоматах.

Об этом сообщил глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков.

"Сейчас у нас начато 135 мониторингов образа жизни из общего количества руководящего состава военкоматов (1795). Это не значит, что в каждом мониторинге следует ожидать нарушений", - сказал он.

Новиков отметил, что, как правило, мониторинг образа жизни подтверждает то, что большинство работников добродетельны.