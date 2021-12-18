Аэропорт Одессы принял рейсы с опозданием: погодные условия помешали приземлиться самолетам в аэропорту Одессы (ВИДЕО)

15:59 23 Ноябрь Киев, Украина

Аэропорт Одессы не смог принять рейсы в связи с ухудшением погодных условий, поэтому часть из них пришла с опозданием.
 
Из-за нестабильных погодных условий аэропорт Одессы вынужден был перенаправить несколько рейсов, а некоторые и вовсе отменить.

Так 22 и 23 ноября аэропорт Одессы работал в тяжелых погодных условиях. Плотный туман снизил видимость (200-500 метров), в результате руководство одесского аэропорта приняло решение перенаправить рейсы в другие аэропорты.

Два самолета (ирландские лоукостеры) не рискнули приземляться в плохой видимости и отправились в аэропорт Румынии. 

Еще одно воздушное судно, летевшее из Польши (рейс Вроцлава-Одесса), не совершало посадку, а вернулось в точку вылета. 

 
 
 

Вечерний рейс «Стамбул-Одесса» отменили по той же причине — густая плотность тумана над Одессой создал плохую видимость для посадки воздушного транспорта.

Все необходимые меры предосторожности были соблюдены, чтобы избежать несчастных случаев. Поэтому часть рейсов прибыли с опозданием.

Сейчас аэропорт Одессы работает в своем штатном режиме. Рейсы осуществляются согласно с графиком.

 