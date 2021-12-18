Аэропорт Одессы принял рейсы с опозданием: погодные условия помешали приземлиться самолетам в аэропорту Одессы (ВИДЕО)

Так 22 и 23 ноября аэропорт Одессы работал в тяжелых погодных условиях. Плотный туман снизил видимость (200-500 метров), в результате руководство одесского аэропорта приняло решение перенаправить рейсы в другие аэропорты.
Два самолета (ирландские лоукостеры) не рискнули приземляться в плохой видимости и отправились в аэропорт Румынии.
Еще одно воздушное судно, летевшее из Польши (рейс Вроцлава-Одесса), не совершало посадку, а вернулось в точку вылета.
Вечерний рейс «Стамбул-Одесса» отменили по той же причине — густая плотность тумана над Одессой создал плохую видимость для посадки воздушного транспорта.
Все необходимые меры предосторожности были соблюдены, чтобы избежать несчастных случаев. Поэтому часть рейсов прибыли с опозданием.
Сейчас аэропорт Одессы работает в своем штатном режиме. Рейсы осуществляются согласно с графиком.
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