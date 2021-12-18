Аэропорт Одессы принял рейсы с опозданием: погодные условия помешали приземлиться самолетам в аэропорту Одессы (ВИДЕО)

Из-за нестабильных погодных условий аэропорт Одессы вынужден был перенаправить несколько рейсов, а некоторые и вовсе отменить.

Так 22 и 23 ноября аэропорт Одессы работал в тяжелых погодных условиях. Плотный туман снизил видимость (200-500 метров), в результате руководство одесского аэропорта приняло решение перенаправить рейсы в другие аэропорты.

Два самолета (ирландские лоукостеры) не рискнули приземляться в плохой видимости и отправились в аэропорт Румынии.

Еще одно воздушное судно, летевшее из Польши (рейс Вроцлава-Одесса), не совершало посадку, а вернулось в точку вылета.