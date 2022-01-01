Аэропорт Борисполь теперь открыт и для провожающих

14:09 01 Январь Киев, Украина

Кто успел воспользоваться услугами аэрофлота во время жесткого карантина, когда сопровождающим был закрыт вход в здание аэропорта, тот столкнулся со всеми неудобствами самостоятельного перевоза багажа и прочего. Особенно тяжело пришлось пожилым и пассажирам с детьми.

И вот, пресс-служба международного аэропорта Борисполь сообщила об отмене прежних ограничений. Теперь провожающие и встречающие могут свободно входить в здание аэропорта. Никто не будет требовать у вас документов, подтверждающих тестирование или вакцинацию. Единственным требованием осталось наличие защитной маски и не превышающая 37,2 градуса температура тела.

Встречайте и провожайте друзей и родных, помогайте им сдать или получить багаж. Дорожите такой неприметной, но очень нужной свободой. Помните, что от каждого из нас зависит распространение или прекращение заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Напомним, что только с 23 по 27 декабря в аэропорту Борисполь были выявлены 35 человек с явно поддельными справками о вакцинации.