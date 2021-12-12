Администрация Киева заявила в полицию об интернет-продаже пропусков на транспорт

12:49 03 Апрель Киев, Украина

Как известно, в интернете можно найти всё. В условиях пандемии стали популярны интернет-продажи не только фальшивых справок о тестах на коронавирус, но и разрешений на проезд в городском транспорте во время локдауна. В Киеве департамент транспортной инфраструктуры КГГА обратился в полицию по поводу объявлений в сети Интернет о продаже спецбилетов на общественный транспорт. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Сегодня началась выдача спецбилетов на проезд в общественном транспорте. И сразу в сети Интернет начали появляться объявления об их продаже", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что спецбилеты бесплатно выдаются организациям, сотрудники которых обеспечивают жизнедеятельность страны и города - это медицинские работники, работники правоохранительных органов, работники жилищно-коммунальной сферы, работники супермаркетов и аптек, социальные работники и др.

Напомним, в Киеве с понедельника, 5 апреля, вводится карантин. В столице будут закрыты школы, детские сады, а в общественном транспорте вводят спецпропуска.