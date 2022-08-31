Абсолютные зомби: у россиян нет своего мнения, они готовы поддерживать любое решение путина

11:24 09 августа Киев, Украина

В соцопросах граждане российской федерации одинаково готовы поддерживать и войну, и мир, если им говорят, что это решение владимира путина

Об этом свидетельствует последний соцопрос Russian Field.

Более половины россиян считают, что война в Украине затянулась, при этом 60% респондентов поддержали бы решение путина начать «новое наступление на Киев», но почти столько же - 65% - одобрили бы и решение путина остановить войну и подписать мирное соглашение.

Мнение о том, что война в Украине затянулась, поддержали 59% участников опроса: 33% отмечают, что война «определенно» затянулась, еще 26% — что «скорее» затянулась. Обратного мнения придерживаются 28% респондентов, а 13% затруднились или отказались отвечать. При этом 41% опрошенных признались, что чувствуют «усталость от новостей о войне», но большинство (56%) таких ощущений не испытывают.



Судя по данным опроса, две трети опрошенных мужчин (62%) не готовы лично принять участие в военных действиях в Украине, что на шесть процентных пунктов выше майских показателей. О желании поучаствовать в войне заявили 29% опрошенных, причем чаще всего в этом признаются люди в возрасте от 45 до 59 лет (37%), тогда как среди мужчин от 18 до 29 лет таковых лишь 23%.



Желающих помочь российским военным материально тоже не так много: 67% вообще не готовы жертвовать собственные средства на войну, а 12% согласны тратить на это не более 1 000 рублей в месяц.