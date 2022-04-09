Абсолютное большинство наших граждан не считают, что украинцы и русские - один народ

Абсолютное большинство украинцев не поддерживают тезис о том, что они один народ с россиянами. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг». Данные исследования были опубликованы 8 апреля.
В опросе участвовали жители Украины старше 18 лет. Абсолютное большинство из них (91%) не поддержало тезис, что россияне и украинцы — это один народ. Такого мнения придерживалось лишь 8% опрошенных. Остальные затруднились ответить.
В августе 2021 с этим тезисом согласился 41% населения, в марте 2022 — 21%. Причем значительная часть тех, кто поддерживает идею одного народа, — пожилые люди и жители восточных регионов страны.
Также за последний месяц выросло количество тех, кто считает, что восстановление дружеских отношений украинцев с россиянами вообще невозможно (с 42% до 64%). Еще 22% опрошенных считают, что это произойдет не раньше чем через 20−30 лет.
При этом 80% опрошенных заявили, что испытывают гордость за Украину. Также встречается грусть, радость, страх, а вот безразличие и стыд по отношению к Украине практически отсутствуют.
В опросе участвовали жители Украины старше 18 лет. Абсолютное большинство из них (91%) не поддержало тезис, что россияне и украинцы — это один народ. Такого мнения придерживалось лишь 8% опрошенных. Остальные затруднились ответить.
В августе 2021 с этим тезисом согласился 41% населения, в марте 2022 — 21%. Причем значительная часть тех, кто поддерживает идею одного народа, — пожилые люди и жители восточных регионов страны.
Также за последний месяц выросло количество тех, кто считает, что восстановление дружеских отношений украинцев с россиянами вообще невозможно (с 42% до 64%). Еще 22% опрошенных считают, что это произойдет не раньше чем через 20−30 лет.
При этом 80% опрошенных заявили, что испытывают гордость за Украину. Также встречается грусть, радость, страх, а вот безразличие и стыд по отношению к Украине практически отсутствуют.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии