«А ребенку можно?»: стартовала кампания по безопасности продуктов питания

19:22 07 Июнь Киев, Украина

В рамках информационной кампании по безопасности продуктов питания, потребители узнают, как выбрать безопасные продукты для своих детей.

Об этом на своей Фейсбук-странице сообщает «Программа USAID по аграрному и сельскому развитию - АГРО».

«Малые и микрофермеры, которые производят продукты питания на продажу, как правило, не знают, что влияет на безопасность производимых ими продуктов, и как сделать свое производство более безопасным. Нарушая технологии производства, правила гигиены, внесения удобрений и хранения, фермер может сознательно или нет продавать опасные для здоровья продукты», - говорится в сообщении.

Проект о важности ответственно производить и сознательно употреблять пищевые продукты. Он поможет фермерам и потребителям ответить на вопрос: а можно ли это ребенку?