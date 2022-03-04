«А ребенку можно?»: стартовала кампания по безопасности продуктов питания

В рамках информационной кампании по безопасности продуктов питания, потребители узнают, как выбрать безопасные продукты для своих детей.
Об этом на своей Фейсбук-странице сообщает «Программа USAID по аграрному и сельскому развитию - АГРО».
Проект о важности ответственно производить и сознательно употреблять пищевые продукты. Он поможет фермерам и потребителям ответить на вопрос: а можно ли это ребенку?
Информационно-адвокационная кампания стартовала при поддержке «USAID_АГРО». Узнать о качестве пищевых продуктов можно на Фейсбук-странице кампании.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии